Korea Gas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Korea Gas gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3673,30 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 967,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,56 Prozent auf 7 507,96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7 626,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at