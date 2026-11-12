Korea Gas Operating Income Surge In Q3

(RTTNews) - Korea Gas Corp. (036460.KS), a South Korean state-owned natural gas company, on Thursday reported higher operating income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.

For the third quarter, net income attributable to the owners of the parent company increased to KRW 266.70 billion from KRW 87.05 billion in the previous year.

Operating income jumped to KRW 587.80 billion from KRW 389 billion in the prior year.

Sales increased to KRW 7.51 trillion from KRW 6.37 trillion in the previous year.

Korea Gas is currently trading 4.92% higher at KRW 38,450 on the Korean Stock Exchange.