Korea Gas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Korea Gas hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Korea Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2889,09 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 986,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7 505,93 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 6 368,29 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at