Korea Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Korea Gas äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5943,32 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4199,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 11 802,21 Milliarden KRW, gegenüber 12 730,05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at