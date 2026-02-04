KOREA GREEN PAPER MFG: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KOREA GREEN PAPER MFG hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 17,08 KRW gegenüber 20,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,58 Milliarden KRW – ein Plus von 66,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOREA GREEN PAPER MFG 15,92 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

KOREA GREEN PAPER MFG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 50,78 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 87,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 85,58 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte KOREA GREEN PAPER MFG einen Umsatz von 68,85 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at