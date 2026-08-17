|
17.08.2026 06:31:29
KOREA GREEN PAPER MFG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KOREA GREEN PAPER MFG lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,25 Milliarden KRW – ein Plus von 16,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOREA GREEN PAPER MFG 20,88 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!