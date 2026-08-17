KOREA GREEN PAPER MFG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KOREA GREEN PAPER MFG lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,25 Milliarden KRW – ein Plus von 16,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOREA GREEN PAPER MFG 20,88 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at