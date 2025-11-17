KOREA GREEN PAPER MFG präsentierte Quartalsergebnisse

KOREA GREEN PAPER MFG hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 7,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOREA GREEN PAPER MFG 30,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,32 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 23,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at