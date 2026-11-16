|
16.11.2026 06:31:29
KOREA GREEN PAPER MFG zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KOREA GREEN PAPER MFG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 22,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOREA GREEN PAPER MFG 35,00 KRW je Aktie eingenommen.
KOREA GREEN PAPER MFG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 180,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.