KOREA GREEN PAPER MFG zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KOREA GREEN PAPER MFG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 22,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOREA GREEN PAPER MFG 35,00 KRW je Aktie eingenommen.

KOREA GREEN PAPER MFG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 180,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at