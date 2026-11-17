Korea Industrial hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 135,00 KRW, nach 109,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,64 Milliarden KRW – ein Plus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Korea Industrial 72,05 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at