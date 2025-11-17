Korea Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Korea Industrial hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 109,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 118,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 72,05 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Korea Industrial 74,15 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at