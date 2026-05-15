Korea Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Korea Industrial gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 101,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,11 Prozent auf 75,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,43 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at