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17.08.2026 06:31:29
Korea Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Korea Industrial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 106,00 KRW gegenüber 125,00 KRW im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,48 Milliarden KRW im Vergleich zu 73,67 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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