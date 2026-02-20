Korea Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korea Industrial äußerte sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 66,03 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 79,74 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 73,17 Milliarden KRW.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 398,02 KRW gegenüber 163,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Korea Industrial 297,32 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 307,66 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at