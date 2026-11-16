Korea Information Service: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Korea Information Service veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 321,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Korea Information Service 383,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 160,44 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at