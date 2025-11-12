KOREA INVESTMENT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KOREA INVESTMENT hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 10940,43 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KOREA INVESTMENT 5353,00 KRW je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat KOREA INVESTMENT mit einem Umsatz von insgesamt 5 988,21 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 394,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 329,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at