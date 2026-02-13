|
KOREA INVESTMENT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KOREA INVESTMENT hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5731,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1817,31 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 915,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 487,38 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15 107,18 Milliarden KRW ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 32871,26 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 17804,71 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 266,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 609,07 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 20 544,47 Milliarden KRW ausgewiesen.
