KOREA INVESTMENT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KOREA INVESTMENT äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5731,89 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1831,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 15 107,18 Milliarden KRW gegenüber 1 487,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 32871,26 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 17860,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 20 544,47 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 266,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5 609,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 34838,90 KRW und einem Umsatz von 3 991,08 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at