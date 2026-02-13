KOREA INVESTMENT präsentierte Quartalsergebnisse

KOREA INVESTMENT hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5731,89 KRW gegenüber 1816,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOREA INVESTMENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 915,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15 107,18 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 487,38 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 32871,26 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KOREA INVESTMENT ein Gewinn pro Aktie von 17799,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20 544,47 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 266,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5 609,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 34838,90 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 3 991,08 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at