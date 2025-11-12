KOREA INVESTMENT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOREA INVESTMENT veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 10940,43 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5368,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

KOREA INVESTMENT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 988,21 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 329,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 394,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at