KOREA INVESTMENT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KOREA INVESTMENT veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10940,43 KRW. Im Vorjahresviertel waren 5354,21 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 329,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5 988,21 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 394,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at