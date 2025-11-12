|
12.11.2025 06:31:28
Korea Kolmar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Korea Kolmar hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 58,78 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 93,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,53 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 162,98 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
