|
12.08.2026 06:31:29
Korea Kolmar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Korea Kolmar hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 921,91 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korea Kolmar ein EPS von 1042,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,35 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!