Korea Kolmar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Korea Kolmar hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 921,91 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korea Kolmar ein EPS von 1042,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,35 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at