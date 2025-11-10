|
KOREA KOLMAR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KOREA KOLMAR hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1347,34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 651,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
KOREA KOLMAR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 683,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 626,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1452,01 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 698,89 Milliarden KRW belaufen hatte.
