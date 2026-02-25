Korea Kolmar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Korea Kolmar hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 697,36 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 237,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Korea Kolmar 136,51 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 157,13 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 414,07 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 708,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Korea Kolmar im vergangenen Geschäftsjahr 630,11 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Kolmar 676,66 Milliarden KRW umsetzen können.

