KOREA KOLMAR: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KOREA KOLMAR hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2661,33 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOREA KOLMAR noch ein Gewinn pro Aktie von 1480,00 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 861,28 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KOREA KOLMAR einen Umsatz von 730,85 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at