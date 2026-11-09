KOREA KOLMAR: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KOREA KOLMAR präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1718,15 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1347,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 828,17 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 683,01 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at