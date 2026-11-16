Korea Kolmar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Korea Kolmar hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 161,88 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 59,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Korea Kolmar im vergangenen Quartal 134,53 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Kolmar 165,53 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at