Korea Kolmar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Korea Kolmar hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 811,40 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,32 Prozent auf 151,93 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 152,41 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at