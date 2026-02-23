KOREA KOLMAR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KOREA KOLMAR ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOREA KOLMAR die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

KOREA KOLMAR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3739,87 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1422,00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat KOREA KOLMAR 655,47 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 590,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 595,97 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 650,55 Milliarden KRW erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7128,53 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 3830,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KOREA KOLMAR in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 722,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 452,06 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4238,97 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2 718,55 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at