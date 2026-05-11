KOREA KOLMAR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KOREA KOLMAR hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1913,61 KRW. Im letzten Jahr hatte KOREA KOLMAR einen Gewinn von 561,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 728,04 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 11,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 653,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1913,61 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 714,70 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at