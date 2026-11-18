Korea Line äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 132,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 135,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 342,52 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 317,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at