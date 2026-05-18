Korea Line verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Korea Line lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 190,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Line noch ein Gewinn pro Aktie von 210,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Korea Line mit einem Umsatz von insgesamt 277,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 330,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 15,95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at