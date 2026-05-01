KOREA PETRO CHEMICAL IND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KOREA PETRO CHEMICAL IND gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8385,54 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 481,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 847,11 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 741,63 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at