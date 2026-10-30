KOREA PETRO CHEMICAL IND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOREA PETRO CHEMICAL IND lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3053,54 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4834,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 910,73 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 909,92 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at