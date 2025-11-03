KOREA PETRO CHEMICAL IND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KOREA PETRO CHEMICAL IND lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4593,54 KRW gegenüber -3285,000 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat KOREA PETRO CHEMICAL IND mit einem Umsatz von insgesamt 909,92 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at