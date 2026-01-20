KOREA PETRO CHEMICAL IND veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat am 19.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3386,73 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOREA PETRO CHEMICAL IND noch ein Gewinn pro Aktie von 3259,00 KRW in den Büchern gestanden.

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 849,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 712,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8659,51 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1381,000 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KOREA PETRO CHEMICAL IND in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 347,82 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 800,10 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 8779,80 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3 391,72 Milliarden KRW, befunden.

