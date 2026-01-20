20.01.2026 06:31:28

KOREA PETRO CHEMICAL IND veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat am 19.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3386,73 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOREA PETRO CHEMICAL IND noch ein Gewinn pro Aktie von 3259,00 KRW in den Büchern gestanden.

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 849,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 712,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

KOREA PETRO CHEMICAL IND hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8659,51 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1381,000 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KOREA PETRO CHEMICAL IND in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 347,82 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 800,10 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 8779,80 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3 391,72 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen