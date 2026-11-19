Korea Petroleum präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,00 KRW, nach 91,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Korea Petroleum 201,94 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 171,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at