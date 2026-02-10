10.02.2026 06:31:29

Korea Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Korea Petroleum hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 57,98 KRW. Im Vorjahresquartal waren 264,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,26 Prozent auf 173,15 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 326,18 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Korea Petroleum ein Gewinn pro Aktie von 1049,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 696,93 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 721,18 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

