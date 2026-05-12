Korea Petroleum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Korea Petroleum präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 125,81 KRW. Im Vorjahresviertel waren -42,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Korea Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 171,25 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at