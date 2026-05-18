Korea Real Estate Investment Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Korea Real Estate Investment Trust lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 46,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Korea Real Estate Investment Trust 39,81 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Korea Real Estate Investment Trust 42,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at