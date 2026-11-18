Korea Real Estate Investment Trust hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Korea Real Estate Investment Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -48,000 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea Real Estate Investment Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,23 Milliarden KRW im Vergleich zu 45,39 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at