Korea Real Estate Investment Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Korea Real Estate Investment Trust hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -48,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Real Estate Investment Trust ein EPS von 15,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 45,39 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,93 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at