Korea Real Estate Investment Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Korea Real Estate Investment Trust hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 157,52 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,66 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,16 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 153,72 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Korea Real Estate Investment Trust ein Gewinn pro Aktie von -76,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,36 Milliarden KRW – eine Minderung um 11,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 207,64 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at