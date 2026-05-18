Korea Refractories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Korea Refractories hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -27,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Korea Refractories mit einem Umsatz von insgesamt 88,42 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 15,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at