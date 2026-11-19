Korea Refractories lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 24,00 KRW gegenüber 264,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,63 Prozent auf 101,58 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Refractories 103,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at