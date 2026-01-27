Korea Steel Shapes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korea Steel Shapes stellte am 26.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 19,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 178,36 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 214,12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Korea Steel Shapes hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 49,17 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -48,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 767,14 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 768,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at