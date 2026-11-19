Korea Steel Shapes gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 188,34 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 187,78 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at