Korea Steel Shapes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Korea Steel Shapes hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 96,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -58,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 210,07 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at