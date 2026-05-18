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18.05.2026 06:31:29
Korea Steel Shapes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Korea Steel Shapes hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 96,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -58,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 210,07 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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