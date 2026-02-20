Korea United Pharm: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Korea United Pharm ließ sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea United Pharm die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2146,53 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Korea United Pharm 978,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea United Pharm in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 72,65 Milliarden KRW im Vergleich zu 73,18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3822,86 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 2209,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 288,76 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 288,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at