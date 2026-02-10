Korea Zinc legte Quartalsergebnis vor

Korea Zinc gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11225,13 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -11880,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4 763,28 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Korea Zinc einen Umsatz von 3 412,74 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 41541,22 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9488,00 KRW je Aktie vermeldet.

Korea Zinc hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16 581,25 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12 052,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 38338,17 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 16 341,81 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at